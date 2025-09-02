Российский рынок акций открылся снижением 2 сентября

2 сентября стало известно, что российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». По заявлению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, цена поставок по газопроводу «Сила Сибири – 2» будет ниже, чем для стран ЕС. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.