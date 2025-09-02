Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций открылся снижением 2 сентября

Индекс Мосбиржи упал на 0,63% до 2867 пунктов
Ведомости

Российский рынок акций утром 2 сентября открылся снижением, следует из данных Мосбиржи. Минимальное значение индекса Мосбиржи (IMOEX) было отмечено в 10:09 мск – 2867,97 пункта (-0,63%).

Лидеры снижения на 9:55 мск: МКПАО «ВК» (-1,41%), ПАО «Русгидро» (-1,27%), МКПАО «Эн+ груп» (-1%), ПАО «АФК «Система» (-0,96%), ПАО «Русал» (-0,94%).

Лидеры роста: ПАО «Группа Астра» (+0,1%), МКАО «Хедхантер» (+0,06%). 

2 сентября стало известно, что российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». По заявлению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, цена поставок по газопроводу «Сила Сибири – 2» будет ниже, чем для стран ЕС. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

1 сентября индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов на 0,95% до 2925,02 пункта. Торги проходили на фоне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. По итогам встречи страны-участницы приняли декларацию о развитии совместных проектов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных