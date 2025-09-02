Российский рынок акций открылся снижением 2 сентября

Российский рынок акций открылся снижением 2 сентябряИндекс Мосбиржи упал на 0,63% до 2867 пунктов
Лидеры снижения на 9:55 мск: МКПАО «ВК» (-1,41%), ПАО «Русгидро» (-1,27%), МКПАО «Эн+ груп» (-1%), ПАО «АФК «Система» (-0,96%), ПАО «Русал» (-0,94%).
Лидеры роста: ПАО «Группа Астра» (+0,1%), МКАО «Хедхантер» (+0,06%).
2 сентября стало известно, что российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». По заявлению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, цена поставок по газопроводу «Сила Сибири – 2» будет ниже, чем для стран ЕС. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.