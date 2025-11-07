Совет директоров Ozon рекомендовал первые в истории дивиденды
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 22 декабря. Последним днем для покупки акций для получения дивидендов станет 19 декабря. Общее собрании акционеров состоится 10 декабря.
25 сентября Московская биржа приостановила торги расписками Ozon в связи с его редомициляцией. Кроме того, площадка ввела временный запрет на короткие позиции компании с 17 сентября. 26 сентября Ozon объявил о завершении перерегистрации в российскую юрисдикцию. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.
20 октября Ozon анонсировал возобновление торгов обыкновенными акциями на Мосбирже с 11 ноября. Компания завершила автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон».
Во втором квартале 2025 г. Ozon получил чистую прибыль в 359 млн руб., тогда как годом ранее был убыток в 28 млрд руб. Выручка составила 227,6 млрд руб., что на 87% выше показателя за аналогичный период 2024 г. Скорректированная EBITDA достигла рекордных 39,2 млрд руб. В сегменте электронной коммерции показатель вырос до 24,5 млрд руб. против убытка в 6 млрд руб. в прошлом году. Финтех-сегмент принес 14,7 млрд руб. и показал рост на 149%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 330% год к году до 179,9 млрд руб.