Совет директоров Ozon рекомендовал первые в истории дивиденды

Во втором квартале 2025 г. Ozon получил чистую прибыль в 359 млн руб., тогда как годом ранее был убыток в 28 млрд руб. Выручка составила 227,6 млрд руб., что на 87% выше показателя за аналогичный период 2024 г. Скорректированная EBITDA достигла рекордных 39,2 млрд руб. В сегменте электронной коммерции показатель вырос до 24,5 млрд руб. против убытка в 6 млрд руб. в прошлом году. Финтех-сегмент принес 14,7 млрд руб. и показал рост на 149%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 330% год к году до 179,9 млрд руб.