Акции Ozon упали на предложении ЦБ ограничить финансовые продукты маркетплейсов

В объединенной компании Wildberries & Russ предупреждали, что в случае запрета на скидки цены для покупателей вырастут на 15-20%. По мнению платформы, это также приведет к негативным долгосрочным последствиям для экономики, бизнеса и разгону инфляции. В Ozon выразили мнение, что предложение банков будет причиной повышения цен для 85 млн покупателей. Прежде всего в малых городах и селах.