Акции Ozon упали на предложении ЦБ ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Акции МКПАО «Озон» на Московской бирже снизились на 4,45% и достигли 3695 руб. за бумагу по состоянию на 12:05 мск. Это произошло после предложения Банка России ограничить финансовые продукты маркетплейсов.
24 ноября «Коммерсантъ» писал, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков. По мнению регулятора, необходимо запретить площадкам менять цены на товары в зависимости от способа оплаты. Предлагается также сделать ФАС России дополнительным контролером ситуации.
Минэкономразвития уже прорабатывает письмо Набиуллиной. В ведомстве указали, что действующая редакция 289-ФЗ «О платформенной экономике» позволяет кабмину устанавливать различные требования к цене товара на маркетплейсах. Вопрос о запрете скидок нужно рассматривать комплексно, считает министерство.
В финансовых организациях недовольство банковскими скидками на крупных маркетплейсах, начавшееся еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Глава Сбербанка Герман Греф обвинил площадки в недоплате налогов на 1,5 трлн руб.
Позднее руководители крупных розничных банков направили письма в Центробанк, правительство, Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Они считают нечестной практику со скидками при оплате товаров на платформе связанным с ней банком.
В объединенной компании Wildberries & Russ предупреждали, что в случае запрета на скидки цены для покупателей вырастут на 15-20%. По мнению платформы, это также приведет к негативным долгосрочным последствиям для экономики, бизнеса и разгону инфляции. В Ozon выразили мнение, что предложение банков будет причиной повышения цен для 85 млн покупателей. Прежде всего в малых городах и селах.