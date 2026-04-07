Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 8 апреля
Министерство финансов 8 апреля 2026 г. проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторам будут доступны облигации выпуска 26235 с датой погашения 12 марта 2031 г. и 26254 с погашением 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.
1 апреля Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Выручка от размещения бумаг серии 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. составила 50,3 млрд руб. Цена отсечения достигла 92,7388% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,76% годовых.
Выручка от размещения облигаций серии 26249 с погашением 16 июня 2032 г. составила 149,8 млрд руб. Цена отсечения достигла 87,5505% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,55% годовых.