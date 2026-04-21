«Европлан» сократил передачу автотранспорта в лизинг на 9% за I квартал

За I квартал новый бизнес в легковом сегменте увеличился на 5% в годовом выражении и достиг 8 млрд руб. Лидерами продаж стали Lada, Haval, Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес снизился на 21% и 28% и составил 7,9 млрд руб. и 3,1 млрд руб. соответственно. В сегменте коммерческого транспорта лидируют по продажам ГАЗ, Lada и Sollers. Лидерами в сегменте самоходной техники стали Минский тракторный завод, Lonking и LGCE.