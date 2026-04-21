«Европлан» сократил передачу автотранспорта в лизинг на 9% за I квартал
«Европлан» за январь – март 2026 г. закупил и передал в лизинг более 5000 единиц автотранспорта и техники (-9% год к году) на 19,1 млрд руб. с НДС (-12%).
За I квартал новый бизнес в легковом сегменте увеличился на 5% в годовом выражении и достиг 8 млрд руб. Лидерами продаж стали Lada, Haval, Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес снизился на 21% и 28% и составил 7,9 млрд руб. и 3,1 млрд руб. соответственно. В сегменте коммерческого транспорта лидируют по продажам ГАЗ, Lada и Sollers. Лидерами в сегменте самоходной техники стали Минский тракторный завод, Lonking и LGCE.
Менеджмент компании прогнозирует, что в 2026 г. объем нового бизнеса на рынке автолизинга сохранится на уровне прошлого года или вырастет до 15%. Ожидается, что снижение ключевой ставки в течение года в соответствии с последним ориентиром Банка России активизирует спрос и позволит рынку достичь прогнозируемых значений.
27 февраля «Европлан» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась в 2,9 раза и достигла 5,1 млрд руб. Чистый процентный доход сократился на 15% до 21,8 млрд руб. Чистый непроцентный доход вырос на 14% и достиг 18,1 млрд руб. Показатель отношения расходов к доходам CIR составил 27,5% на 31 января. Капитал на конец прошлого года достиг 42,4 млрд руб. (-16%). Рентабельность капитала составила 11%, активов – 2%.
2 марта финансовый директор «Европлана» Анатолий Аминов сообщил о планах компании выплатить дивиденды в размере 7 млрд руб. в 2026 г.