Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Чистая прибыль Сбербанка за 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% в годовом выражении и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Портфель корпоративных клиентов увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб. Розничный портфель возрос на 6% до 19,2 трлн руб. Средства частных клиентов выросли на 22,1% и достигли 33,5 трлн руб. Число розничных клиентов показало рост на 0,8 млн до 110,7 млн человек.