Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 годНа выплату может быть направлено 850,2 млрд рублей
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию.
Всего на выплату может быть направлено 850,2 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 июля.
Президент, председатель банка Герман Греф подчеркнул, что 850 млрд руб. составляет половину чистой прибыли финансовой организации за прошлый год. По его словам, Сбербанк обновил исторический максимум и для себя, и для российского фондового рынка.
Чистая прибыль Сбербанка за 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% в годовом выражении и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Портфель корпоративных клиентов увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб. Розничный портфель возрос на 6% до 19,2 трлн руб. Средства частных клиентов выросли на 22,1% и достигли 33,5 трлн руб. Число розничных клиентов показало рост на 0,8 млн до 110,7 млн человек.
17 марта Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил о планах Сбербанка заплатить рекордные дивиденды за 2025 г. в размере 50% от чистой прибыли.