Revolut намерена достичь оценки в $200 млрд при выходе на IPO

24 марта Revolut представила отчетность за 2025 г. Выручка компании за год увеличилась на 46% и достигла $6 млрд (4,5 млрд фунтов) за счет увеличения количества платных подписок и расширения инвестиционных предложений. Прибыль до налогов возросла на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов).