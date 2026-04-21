Revolut намерена достичь оценки в $200 млрд при выходе на IPO
Платформа цифрового банкинга Revolut, основанная россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, стремится достичь оценки в $200 млрд в случае первичного публичного размещения (IPO) акций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что руководство компании обсуждало целевую оценку в $150–200 млрд. Один из источников, близких к платформе, указал, что формально целевая оценка еще не установлена.
20 апреля Сторонский заявил о планах Revolut выйти на IPO не ранее 2028 г. По его словам, перед размещением платформа рассмотрит возможность провести дополнительные вторичные продажи бумаг.
24 марта Revolut представила отчетность за 2025 г. Выручка компании за год увеличилась на 46% и достигла $6 млрд (4,5 млрд фунтов) за счет увеличения количества платных подписок и расширения инвестиционных предложений. Прибыль до налогов возросла на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов).
В прошлом году число розничных клиентов компании увеличилось на треть до 68,3 млн человек. Доходы от платных подписок подскочили на 67% и составили $936 млн. Успешное развитие платежных сервисов отразилось на комиссионных доходах: поступления от карточных операций выросли на 45% до $1,3 млрд.