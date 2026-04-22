Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,1%MGTS1 090+0,18%ARSA8,16-0,24%IMOEX2 754,27-0,12%RTSI1 163,24-0,12%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,52+0,31%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена на Brent снизилась до $97,48 за баррель

Ведомости

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,02% и достигла $97,48 за баррель по состоянию на 10:00 мск.

21 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока Тегеран не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. При этом он заявил, что поручил военнослужащим продолжать блокаду Ормузского пролива.

Axios со ссылкой на израильский источник писал, что США намерены получить ответ по последнему предложению в рамках урегулирования от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи 22 апреля. По словам еще одного собеседника, решение Трампа продлить перемирие со страной в том числе зависело от необходимости дождаться ответа Хаменеи.

7 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива. 17 апреля Иран ограниченно открыл проход через акваторию, но на следующий день вернулся к ее блокировке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её