Цена на Brent снизилась до $97,48 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,02% и достигла $97,48 за баррель по состоянию на 10:00 мск.
21 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном, пока Тегеран не предоставит предложение по миру или не завершатся переговоры. При этом он заявил, что поручил военнослужащим продолжать блокаду Ормузского пролива.
Axios со ссылкой на израильский источник писал, что США намерены получить ответ по последнему предложению в рамках урегулирования от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи 22 апреля. По словам еще одного собеседника, решение Трампа продлить перемирие со страной в том числе зависело от необходимости дождаться ответа Хаменеи.
7 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива. 17 апреля Иран ограниченно открыл проход через акваторию, но на следующий день вернулся к ее блокировке.