«Циан» запустил финальный раунд обмена бумаг

Ведомости

МКПАО «Циан» объявила финальный этап обмена бумаг для держателей акций МКАО «ЦН» и бывших владельцев расписок CIAN plc.

Обмен пройдет по коэффициенту один к одному без денежных расчетов. Заявки принимаются с 22 апреля по 21 мая. Объявление о завершении заключительного этапа обмена ожидается не позднее 10 июня 2026 г.

У инвесторов, которые не примут участия в обмене, не будет доступа к дивидендам и биржевым торгам акциями МКПАО «Циан».

В октябре 2025 г. «ЦН» сообщило о начале автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в акции МКАО. 11 ноября «Циан» завершил процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в обыкновенные акции «ЦН».

15 декабря «Циан» объявил о начале принудительной конвертации американских депозитарных расписок (АДР) «ЦН» в обыкновенные акции. Заявления о принудительной конвертации принимались по 14 апреля 2026 г.

