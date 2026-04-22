«Циан» запустил финальный раунд обмена бумаг
МКПАО «Циан» объявила финальный этап обмена бумаг для держателей акций МКАО «ЦН» и бывших владельцев расписок CIAN plc.
Обмен пройдет по коэффициенту один к одному без денежных расчетов. Заявки принимаются с 22 апреля по 21 мая. Объявление о завершении заключительного этапа обмена ожидается не позднее 10 июня 2026 г.
У инвесторов, которые не примут участия в обмене, не будет доступа к дивидендам и биржевым торгам акциями МКПАО «Циан».
В октябре 2025 г. «ЦН» сообщило о начале автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в акции МКАО. 11 ноября «Циан» завершил процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в обыкновенные акции «ЦН».
15 декабря «Циан» объявил о начале принудительной конвертации американских депозитарных расписок (АДР) «ЦН» в обыкновенные акции. Заявления о принудительной конвертации принимались по 14 апреля 2026 г.