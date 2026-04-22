Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса»
Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям топливного оператора ПАО «Евротранс». Он проходит с 13:25 до 13:55 мск.
По состоянию на 13:21 цена бумаг компании выросла на 22,76% на торгах и достигла 82,25 руб.
21 апреля «Финуслуги» начали выплаты по внебиржевым облигациям «Евротранса». Платформа получила средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Они поступят на кошелек клиентов после обработок заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни пропущенной просрочки.
Днем ранее «Финуслуги» подтвердили, что с 10 апреля фиксируется неисполнение клиентских заявок на выкуп так называемых «народных» облигаций «Евротранса». Платформа уведомила Центробанк о произошедшем и направила официальные письма в компанию с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса и о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций.
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявляла, что ситуация с «народными» облигациями «Евротранса» превращается в финансовую ловушку для тысяч инвесторов. По ее данным, заявки на досрочный выкуп, поданные с 20 марта и позднее, не исполнены. АВО обратилась в ЦБ и Мосбиржу.