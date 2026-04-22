Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса»

Днем ранее «Финуслуги» подтвердили, что с 10 апреля фиксируется неисполнение клиентских заявок на выкуп так называемых «народных» облигаций «Евротранса». Платформа уведомила Центробанк о произошедшем и направила официальные письма в компанию с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса и о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций.