Deutsche Telekom и T-Mobile могут заключить крупнейшую в мире сделку по слиянию

Общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2025 г. составил $27,6 млрд, что стало минимальным показателем с 2005 г., писал РБК в феврале. За год было заключено всего 290 сделок. Авторы исследования компании Kept охарактеризовали 2025 г. как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.