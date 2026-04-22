Deutsche Telekom и T-Mobile могут заключить крупнейшую в мире сделку по слиянию
Deutsche Telekom и американская дочерняя компания T-Mobile готовятся к крупнейшей в мире сделке по слиянию и поглощению (M&A) на рынке. Об этом пишет Bloomberg.
Компании обсуждают создание нового холдинга. Bloomberg пишет, что рыночная капитализация этого холдинга может составить около $380 млрд. Deutsche Telekom следует получить одобрение на поглощение от регуляторов.
Сейчас крупнейшими сделками являются поглощение America Online компании Time Warner ($186 млрд), а также поглощение Vodafone AirTouch компании по производству труб Mannesmann ($185 млрд).
Общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2025 г. составил $27,6 млрд, что стало минимальным показателем с 2005 г., писал РБК в феврале. За год было заключено всего 290 сделок. Авторы исследования компании Kept охарактеризовали 2025 г. как один из наиболее сложных для российского рынка M&A.
Как сообщали «Ведомостям» эксперты «Infoline‑аналитики», за последние годы почти все активы при выходе иностранных собственников из капитала крупных российских компаний продавались с дисконтом к рыночной стоимости, что было обусловлено сжатыми сроками ухода с рынка и ограниченным кругом внутренних и несанкционных покупателей.