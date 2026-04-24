Чистая прибыль Т-банка по РСБУ выросла до 50,4 млрд рублей в I квартале

Число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» выросло на 1,2 млн и достигло 34,2 млн на 31 марта. Суммарный объем покупок клиентов группы за I квартал превысил 2,5 трлн руб. Кредитный портфель увеличился на 24% в годовом выражении и приблизился к 3,3 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов возрос на 23% и составил 6,4 трлн руб. Инвестиционный портфель продемонстрировал рост на 44% до 2,3 трлн руб. на конец марта.