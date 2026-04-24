Чистая прибыль Т-банка по РСБУ выросла до 50,4 млрд рублей в I квартале
Чистая прибыль Т-банка по РСБУ по итогам января – марта 2026 г. составила 50,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют операционные результаты «Т-технологий».
Общий капитал финансовой организации на конец марта составил 649 млрд руб.
Число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» выросло на 1,2 млн и достигло 34,2 млн на 31 марта. Суммарный объем покупок клиентов группы за I квартал превысил 2,5 трлн руб. Кредитный портфель увеличился на 24% в годовом выражении и приблизился к 3,3 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов возрос на 23% и составил 6,4 трлн руб. Инвестиционный портфель продемонстрировал рост на 44% до 2,3 трлн руб. на конец марта.
По итогам 2025 г. чистая прибыль Т-банка по МСФО выросла в 2,2 раза относительно предыдущего года и достигла 122,07 млрд руб. Чистые процентные доходы банка возросли до 491,4 млрд руб. против 321,6 млрд руб. годом ранее. Капитал составил 594,8 млрд руб. по сравнению с 262,4 млрд руб. в 2024 г.
Чистая прибыль «Т-технологий» по международным стандартам в прошлом году выросла на 57% до 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% и достигла 174,4 млрд руб. Рентабельность капитала составила 29,1% против 32,6% годом ранее.