Акционеры Fix Price одобрили дивиденды в 0,11 рубля на акцию
Акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 19 мая. Последним днем для покупки акций под выплаты станет 18 мая.
6 апреля сообщалось, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды за I квартал 0,11 руб. на акцию.
3 марта Fix Price представила финансовые результаты за 2025 г. Выручка сети выросла на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и достигла 313,3 млрд руб. При этом чистая прибыль компании сократилась на 47,8% до 11,2 млрд руб. Рентабельность составила 3,6%.
За 2025 г. ритейлер увеличил сеть на 701 магазин. Под управлением компании открылось 593 новых точки, еще 108 магазинов были запущены по франчайзинговой модели. На конец 2025 г. общее число магазинов Fix Price достигло 7818, а совокупная торговая площадь сети составила 1,7 млн кв. м.
По итогам января – марта 2026 г. чистая прибыль Fix Price по МСФО составила 176 млн руб. Выручка компании за этот период выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. В I квартале сеть также открыла еще 94 магазина. К концу марта общее количество торговых точек Fix Price увеличилось до 7912.