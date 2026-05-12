Акционеры Fix Price одобрили дивиденды в 0,11 рубля на акцию

По итогам января – марта 2026 г. чистая прибыль Fix Price по МСФО составила 176 млн руб. Выручка компании за этот период выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. В I квартале сеть также открыла еще 94 магазина. К концу марта общее количество торговых точек Fix Price увеличилось до 7912.