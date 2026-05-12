ЦБ: объем торгов акциями в апреле упал до минимума с января 2024 года

8 мая «Ведомости» писали, что почти четверть эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, смогли с 2023 по 2025 г. нарастить прибыль на акцию (EPS). Абсолютным лидером стал «Полюс», EPS которого выросла на 155%, за ним следуют Headhunter (+95%) и «Циан» (+74%). В десятку также вошли «Т-технологии» (+70%), «Ренессанс страхование» (+54%), «Яндекс» (+48%), «Мать и дитя» (+41%), X5 (+14%), Сбербанк (+13%) и «Интер РАО» (+3%). Всего в индексе Мосбиржи на конец 2025 г. было 42 эмитента.