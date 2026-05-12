Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR93,765+1,05%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,45-0,09%
Главная / Инвестиции /

ЦБ: объем торгов акциями в апреле упал до минимума с января 2024 года

Ведомости

Частные инвесторы в апреле стали основными покупателями акций на российском рынке, при этом объем торгов снизился до минимального уровня с января 2024 г. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за апрель.

По данным регулятора, физические лица за месяц приобрели акций на 43,7 млрд руб. против 25,6 млрд руб. в марте.

Основными продавцами выступили некредитные финансовые организации (НФО). В рамках доверительного управления они реализовали бумаги на 20 млрд руб., еще на 7,9 млрд руб. – за счет собственных средств. Среднедневной объем торгов акциями сократился с 119 млрд руб. в марте до 84,6 млрд руб. в апреле.

Какие инструменты сейчас дают гражданам максимальную доходность

Финансы / Банки

В ЦБ отметили, что в апреле на рынке наблюдался переток ликвидности из акций в облигации. На фоне снижения ключевой ставки доходности облигаций продолжили уменьшаться, а корпоративные облигации стали наиболее доходным инструментом российского рынка, обеспечив инвесторам полную доходность около 2% за месяц.

При этом наибольшую отрицательную доходность в апреле показали акции нефтегазового и химического секторов, а также долларовые депозиты.

Регулятор также сообщил, что рубль в апреле укрепился, вернувшись к нижней границе диапазона последних 12 месяцев, а ситуация на денежном рынке стабилизировалась.

Кроме того, физические лица существенно сократили открытые позиции во фьючерсах на нефть – с 27 млрд руб. на 1 апреля до 4,3 млрд руб. к концу месяца.

8 мая «Ведомости» писали, что почти четверть эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, смогли с 2023 по 2025 г. нарастить прибыль на акцию (EPS). Абсолютным лидером стал «Полюс», EPS которого выросла на 155%, за ним следуют Headhunter (+95%) и «Циан» (+74%). В десятку также вошли «Т-технологии» (+70%), «Ренессанс страхование» (+54%), «Яндекс» (+48%), «Мать и дитя» (+41%), X5 (+14%), Сбербанк (+13%) и «Интер РАО» (+3%). Всего в индексе Мосбиржи на конец 2025 г. было 42 эмитента.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её