ЦБ: объем торгов акциями в апреле упал до минимума с января 2024 года
Частные инвесторы в апреле стали основными покупателями акций на российском рынке, при этом объем торгов снизился до минимального уровня с января 2024 г. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за апрель.
По данным регулятора, физические лица за месяц приобрели акций на 43,7 млрд руб. против 25,6 млрд руб. в марте.
Основными продавцами выступили некредитные финансовые организации (НФО). В рамках доверительного управления они реализовали бумаги на 20 млрд руб., еще на 7,9 млрд руб. – за счет собственных средств. Среднедневной объем торгов акциями сократился с 119 млрд руб. в марте до 84,6 млрд руб. в апреле.
В ЦБ отметили, что в апреле на рынке наблюдался переток ликвидности из акций в облигации. На фоне снижения ключевой ставки доходности облигаций продолжили уменьшаться, а корпоративные облигации стали наиболее доходным инструментом российского рынка, обеспечив инвесторам полную доходность около 2% за месяц.
При этом наибольшую отрицательную доходность в апреле показали акции нефтегазового и химического секторов, а также долларовые депозиты.
Регулятор также сообщил, что рубль в апреле укрепился, вернувшись к нижней границе диапазона последних 12 месяцев, а ситуация на денежном рынке стабилизировалась.
Кроме того, физические лица существенно сократили открытые позиции во фьючерсах на нефть – с 27 млрд руб. на 1 апреля до 4,3 млрд руб. к концу месяца.
8 мая «Ведомости» писали, что почти четверть эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, смогли с 2023 по 2025 г. нарастить прибыль на акцию (EPS). Абсолютным лидером стал «Полюс», EPS которого выросла на 155%, за ним следуют Headhunter (+95%) и «Циан» (+74%). В десятку также вошли «Т-технологии» (+70%), «Ренессанс страхование» (+54%), «Яндекс» (+48%), «Мать и дитя» (+41%), X5 (+14%), Сбербанк (+13%) и «Интер РАО» (+3%). Всего в индексе Мосбиржи на конец 2025 г. было 42 эмитента.