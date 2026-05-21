Выручка VK за I квартал увеличилась на 2,1 млрд рублей
Выручка VK по итогам I квартала 2026 г. выросла на 2,1 млрд руб., или на 6% год к году, и составила 37,6 млрд руб. Отчетность предоставил представитель компании.
Показатель EBITDA вырос на 27% в сравнении с I кварталом 2025 г. и составил 6,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA стала выше на 3 п. п. и достигла уровня в 17%. Компания повысила прогноз, в VK ожидают, что к концу года EBITDA составит более 24 млрд руб.
Чистый долг на конец апреля уменьшился на 25% – до 62 млрд руб. – в сравнении с предыдущим кварталом. В конце 2025 г. показатель составлял 82 млрд руб.
Выручка VK Tech выросла на 59% до 4,3 млрд руб. год к году, образовательных сервисов для детей – на 23% до 2,5 млрд руб. Доходы от in-stream видеорекламы выросли на 28% до 2,1 млрд руб., а от онлайн-рекламы крупного бизнеса – на 4% до 12,5 млрд руб.
По итогам 2025 г. выручка VK по МСФО выросла до 160 млрд руб., увеличившись на 12,4 млрд руб. (+8%) по сравнению с 2024 г. Компания также зафиксировала рост показателя EBITDA, который составил 22,6 млрд руб. против отрицательного значения годом ранее. Рентабельность по EBITDA достигла 14%, увеличившись на 17 п. п.