Индекс Мосбиржи впервые с 8 мая опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе основной торговой сессии опустился ниже отметки 2600 пунктов впервые с 8 мая 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:16 мск индекс IMOEX снижался на 1,16% и находился на уровне 2595,13 пункта. Торги же сегодня открылись на отметке 2629,05 пункта.
В лидерах роста оказались акции «Полюса», прибавившие 2,01%. Также в плюсе торговались бумаги МКБ (+1,46%), «Аэрофлота» (+0,89%), «Ленты» (+0,42%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,33%). А наиболее заметное снижение демонстрировали бумаги Positive Technologies, «Татнефти» и «Новатэка».
24 мая аналитики сообщали «Ведомостям», что рынок акций на неделе с 18 по 22 мая оставался под давлением геополитической неопределенности и крепкого рубля. Эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов пояснял, что попытки роста индекса Мосбиржи ограничивались уровнем сопротивления в районе 2660 пунктов. По оценке аналитика, рынок не получил дополнительных драйверов роста. В частности, сохраняется неопределенность вокруг перспектив переговоров по Украине, а ожидания инвесторов относительно конкретных решений по проекту «Сила Сибири – 2» по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай не оправдались. Смирнов предупреждал, что без новых геополитических факторов или других поводов для роста индексу будет сложно выйти за пределы диапазона 2600–2700 пунктов.