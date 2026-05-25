Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,607+0,73%KAZT390,8-0,15%BRZL1 474-0,54%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI118,99-0,28%RGBITR782,07-0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи впервые с 8 мая опустился ниже 2600 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе основной торговой сессии опустился ниже отметки 2600 пунктов впервые с 8 мая 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:16 мск индекс IMOEX снижался на 1,16% и находился на уровне 2595,13 пункта. Торги же сегодня открылись на отметке 2629,05 пункта.

В лидерах роста оказались акции «Полюса», прибавившие 2,01%. Также в плюсе торговались бумаги МКБ (+1,46%), «Аэрофлота» (+0,89%), «Ленты» (+0,42%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,33%). А наиболее заметное снижение демонстрировали бумаги Positive Technologies, «Татнефти» и «Новатэка».

24 мая аналитики сообщали «Ведомостям», что рынок акций на неделе с 18 по 22 мая оставался под давлением геополитической неопределенности и крепкого рубля. Эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов пояснял, что попытки роста индекса Мосбиржи ограничивались уровнем сопротивления в районе 2660 пунктов. По оценке аналитика, рынок не получил дополнительных драйверов роста. В частности, сохраняется неопределенность вокруг перспектив переговоров по Украине, а ожидания инвесторов относительно конкретных решений по проекту «Сила Сибири – 2» по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай не оправдались. Смирнов предупреждал, что без новых геополитических факторов или других поводов для роста индексу будет сложно выйти за пределы диапазона 2600–2700 пунктов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте