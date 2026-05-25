Индекс Мосбиржи впервые с 8 мая опустился ниже 2600 пунктов

24 мая аналитики сообщали «Ведомостям», что рынок акций на неделе с 18 по 22 мая оставался под давлением геополитической неопределенности и крепкого рубля. Эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов пояснял, что попытки роста индекса Мосбиржи ограничивались уровнем сопротивления в районе 2660 пунктов. По оценке аналитика, рынок не получил дополнительных драйверов роста. В частности, сохраняется неопределенность вокруг перспектив переговоров по Украине, а ожидания инвесторов относительно конкретных решений по проекту «Сила Сибири – 2» по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай не оправдались. Смирнов предупреждал, что без новых геополитических факторов или других поводов для роста индексу будет сложно выйти за пределы диапазона 2600–2700 пунктов.