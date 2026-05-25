Совет директоров МТС-банка рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров МТС-банка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 г. Дивиденды будут установлены по обыкновенным акциям в размере 96,12 руб. на одну акцию. Дивиденды по привилегированным акциям рекомендованы на уровне 3520,24 руб. на бумагу, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
Кроме того, эмитент сообщил о выплате дохода по 13-му купонному периоду облигаций. Размер купона составил 23,20% годовых, или 1,16 млн руб. на одну облигацию. Выплаты произведены по 150 облигациям выпуска.
22 мая стало известно, что чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2026 г. достигла 7,2 млрд руб., что на 46,4% больше в сравнении с тем же периодом 2025 г.