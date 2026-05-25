«Т-Технологии» утвердили программу коммерческих облигаций
«Т-технологии» утвердили программу коммерческих облигаций с максимальным объемом размещения до 300 млрд руб., сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
Максимальный срок погашения коммерческих облигаций установлен на уровне 5400 дней с даты начала размещения отдельного выпуска. При этом сама программа облигаций утверждена бессрочно.
21 мая выручка «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году – до 197,5 млрд руб. Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году – до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.