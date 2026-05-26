Чистая прибыль «Европлана» по МСФО в I квартале выросла до 1,8 млрд рублей
Чистая прибыль лизинговой компании «Европлан» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,8 млрд руб. Об этом сообщили в компании.
В «Европлане» объяснили рост прибыли улучшением качества лизингового портфеля и снижением объема резервов под возможные потери.
Лизинговый портфель компании с начала 2026 г. сократился на 11% и составил 150,4 млрд руб. Чистый процентный доход за январь – март снизился на 33% год к году до 4,2 млрд руб. Чистый непроцентный доход сократился на 4% и составил 3,7 млрд руб.
Собственный капитал компании на 31 марта 2026 г. достиг 44 млрд руб., увеличившись на 4% с начала года. А рентабельность капитала составила 11,8%.
За I квартал 2026 г. компания закупила и передала в лизинг более 5000 единиц автотранспорта и техники на 19,1 млрд руб. с учетом НДС. Общее количество сделок «Европлана» превысило 719 000. Число клиентов достигло 172 000, а в лизинге на отчетную дату находилось 101 000 автомобилей и техники.
27 февраля сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль «Европлана» по МСФО сократилась в 2,9 раза и составила 5,1 млрд руб. Совокупный объем дивидендных выплат за прошлый год достиг 10,44 млрд руб., что соответствует 70% чистой прибыли 2024 г. В течение 2025 г. «Европлан» закупил и передал клиентам около 30 000 единиц автотранспорта и техники общей стоимостью 105,5 млрд руб.