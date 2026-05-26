Чистая прибыль «Европлана» по МСФО в I квартале выросла до 1,8 млрд рублей

27 февраля сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль «Европлана» по МСФО сократилась в 2,9 раза и составила 5,1 млрд руб. Совокупный объем дивидендных выплат за прошлый год достиг 10,44 млрд руб., что соответствует 70% чистой прибыли 2024 г. В течение 2025 г. «Европлан» закупил и передал клиентам около 30 000 единиц автотранспорта и техники общей стоимостью 105,5 млрд руб.