Мосбиржа в мае зафиксировала рекордный объем торгов фьючерсами на какао
Московская биржа по итогам мая зафиксировала рекордный объем торгов фьючерсами на какао. Объем операций с этим инструментом достиг 168,3 млрд руб., сообщили представители торговой площадки.
Фьючерс на какао занял 11-е место по популярности среди частных инвесторов. В течение месяца сделки с этим контрактом совершали около 25 000 человек.
Рекордные показатели в мае были отмечены и в сегменте фьючерсов на иностранные ценные бумаги. Среднедневной объем торгов фьючерсом на паи QQQ ETF Trust достиг исторического максимума в 7,5 млрд руб. Сделки с инструментом заключали 10 500 клиентов.
Общий объем торгов на рынке деривативов Московской биржи в мае составил почти 13,1 трлн руб., что на 50% больше, чем годом раньше. Объем открытых позиций вырос на 20% и достиг 3 трлн руб. против 2,5 трлн руб. в мае 2025 г.
В мае сделки с фьючерсами и опционами совершали 148 000 частных и институциональных инвесторов, что на 15% больше показателя прошлого года. Доля частных инвесторов в общем объеме торгов производными инструментами составила 53%. Наибольший интерес они проявляли к товарным контрактам, на которые пришлось 53% операций. Еще 31% пришелся на валютные инструменты и 16% – на фондовые и индексные деривативы.
В число самых популярных инструментов среди физлиц вошли фьючерсы на нефть Brent, золото, серебро, природный газ, индекс Мосбиржи, а также контракты на пары «юань – рубль» и «доллар – рубль».