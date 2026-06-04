Мосбиржа в мае зафиксировала рекордный объем торгов фьючерсами на какао

В мае сделки с фьючерсами и опционами совершали 148 000 частных и институциональных инвесторов, что на 15% больше показателя прошлого года. Доля частных инвесторов в общем объеме торгов производными инструментами составила 53%. Наибольший интерес они проявляли к товарным контрактам, на которые пришлось 53% операций. Еще 31% пришелся на валютные инструменты и 16% – на фондовые и индексные деривативы.