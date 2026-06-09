Минфин, ЦБ и Генпрокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев
Минфин, Банк России и Генеральная прокуратура создают совместную рабочую группу для защиты прав миноритарных акционеров. Об этом на конференции «Российский фондовый рынок – 2026» сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«Есть элементы защиты «слабого» в уравнении с профучастниками. Есть элементы последовательной и государственной политики – это наша ответственность», – сказал он.
Замминистра подчеркнул, что аналогичные механизмы уже применяются в других юрисдикциях. По его мнению, взаимодействие регуляторов и правоохранительных органов позволит выработать наиболее эффективные инструменты защиты интересов миноритарных инвесторов.
Тема защиты акционеров получила развитие после поручения президента РФ Владимира Путина, данного 27 апреля. Глава государства распорядился до 1 августа подготовить механизм защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный прокурор Александр Гуцан.
28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что новый механизм необходим для защиты интересов добросовестных приобретателей акций. По его словам, при обращении активов в доход государства или совершении иных действий по решению суда важно не допускать ущемления прав миноритарных акционеров, которые приобрели бумаги законным путем. Песков отмечал, что необходимость разработки таких мер стала очевидна после ряда ситуаций, которые уже возникали в России.