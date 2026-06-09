Минфин, ЦБ и Генпрокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев

28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что новый механизм необходим для защиты интересов добросовестных приобретателей акций. По его словам, при обращении активов в доход государства или совершении иных действий по решению суда важно не допускать ущемления прав миноритарных акционеров, которые приобрели бумаги законным путем. Песков отмечал, что необходимость разработки таких мер стала очевидна после ряда ситуаций, которые уже возникали в России.