Путин поручил создать механизм по защите прав миноритарных акционеров
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с Центральным банком России и Генпрокуратурой предложения о создании координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.
Поручение необходимо исполнить до 1 августа этого года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и генпрокурор Александр Гуцан.
31 марта «Ведомости. Аналитика» писали со ссылкой на обзор Центробанка, что российские компании в 2025 г. привлекли через проведение публичных размещений акций (IPO и SPO) 125,2 млрд руб. Это на 22,6% больше, чем годом ранее, и на 2,6% меньше, чем в 2023 г. Набиуллина сообщала, что через кредиты банков (с учетом облигаций) компании получили финансирование на уровне 11 трлн руб.
Аналитик «БКС мир инвестиций» Даниил Болотских заявил, что рынок капитала России остается фрагментированным, на нем преобладает спрос на заемные средства. Это отчетливо следует из соотношения размера публичных размещений и долгового финансирования. По мнению эксперта, значительно стимулировать рост спроса на публичные размещения позволит увеличение прозрачности рынка и уровня защиты миноритарных акционеров.