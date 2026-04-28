Песков объяснил, для чего нужен механизм защиты миноритариев в России
Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в России необходим, чтобы обеспечить интересы добросовестных приобретателей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что бывают случаи, когда обращаются в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами, в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что вывод о необходимости таких мер был сделан на основе «определенных ситуаций», которые уже происходили в стране.
27 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с Банком России и Генпрокуратурой предложения о создании координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Его необходимо разработать до 1 августа 2026 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и генпрокурор Александр Гуцан.
31 марта аналитик «БКС мир инвестиций» Даниил Болотских заявил в комментарии «Ведомости. Аналитика», что рынок капитала России остается фрагментированным, на нем преобладает спрос на заемные средства. Это отчетливо следует из соотношения размера публичных размещений и долгового финансирования. По мнению эксперта, значительно стимулировать рост спроса на публичные размещения позволит увеличение прозрачности рынка и уровня защиты миноритарных акционеров.