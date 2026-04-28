Набиуллина указала на «близорускость» эмитентов и инвесторов при IPO
Среди российских компаний, размещающих акции на бирже, и среди инвесторов, участвующих в первичном публичном размещении (IPO) бумаг, наблюдается «близорукость». Они ориентированы только на краткосрочные выгоды сделок. На это указала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».
«Давайте вспомним, что важно для публичного размещения компании? Как определяется справедливая цена акций? Это приведенная стоимость будущих денежных потоков. То есть зависит от цены денег в будущем, а не в настоящем», – подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, инвесторы хотят прибыли здесь и сейчас, а эмитент вынужден соревноваться с годовыми ставками по депозитам. Публичные компании, инвестиции и развитие рынка капитала предусматривают долгосрочный взгляд. Раньше за такой взгляд на рынке отвечали западные институциональные инвесторы. Но их импортозамещения российскими институционалами пока не произошло.
Глава ЦБ отметила, что западные институционалы, вкладываясь в компании России, были в советах директоров и спрашивали про дивиденды. Она выразила мнение, что сейчас многие российские управляющие компании отдали свои права голоса определения решения менеджменту или мажоритарию и несильно защищают миноритариев. В то же время со стороны эмитентов не хватает мотивации управляющих команд для долгосрочной истории развития компании на рынке.
26 апреля гендиректор «Солид инвестиций» Павел Гоцев обратил внимание, что российский рынок IPO развивается, но еще не достиг показателей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в задачах по росту капитализации к 2030 г. Он назвал ключевой проблемой недостаточное внимание к интересам инвесторов. В 2022–2026 гг. из новых размещений 19 эмитентов продемонстрировали отрицательную динамику и только 11 – положительную.
29 января Путин поручил правительству и ЦБ разработать и реализовать программу IPO и SPO акций госкомпаний на внутреннем рынке на период до 2030 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и Набиуллина.