Мосбиржа запустит фьючерсы на акции «Ленты» с 16 июня
Московская биржа с 16 июня начнет торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции МКПАО «Лента». Об этом сообщила торговая площадка.
Лот нового контракта – одна обыкновенная акция. Стоимость шага цены и минимальный шаг цены установлены на уровне одного руб. На первом этапе инвесторам будут доступны фьючерсные контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 г.
В Мосбирже отметили, что новый инструмент расширит возможности как частных, так и институциональных инвесторов. Фьючерсы позволят торговать акциями одного из крупнейших публичных российских ритейлеров с использованием кредитного плеча, а также применять их для хеджирования рисков в инвестиционных портфелях.
Запуск нового контракта продолжает расширение линейки срочных инструментов биржи. До этого площадка объявила, что с 9 июня на рынке стали доступны мини-фьючерсы на доллар и евро. Размер лота по ним был сокращен в 10 раз – до $100 и 100 евро соответственно. А 3 июня Мосбиржа сообщила о запуске расчетного фьючерса на курс доллара США к индийской рупии.
По данным биржи, объем торгов на срочном рынке Мосбиржи в мае достиг 13,1 трлн руб., что на 50% превышает показатель годичной давности. Сделки на срочном рынке в течение месяца совершали 148 000 частных и институциональных инвесторов – на 15% больше, чем годом раньше. Наиболее востребованными инструментами среди частных инвесторов в мае стали фьючерсы на нефть Brent, золото, серебро, природный газ, индекс Мосбиржи, а также валютные пары «юань – рубль» и «доллар – рубль». Отдельно площадка отметила рекордный объем торгов фьючерсами на какао, который достиг 168,3 млрд руб.