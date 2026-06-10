Мосбиржа запустит фьючерсы на акции «Ленты» с 16 июня

По данным биржи, объем торгов на срочном рынке Мосбиржи в мае достиг 13,1 трлн руб., что на 50% превышает показатель годичной давности. Сделки на срочном рынке в течение месяца совершали 148 000 частных и институциональных инвесторов – на 15% больше, чем годом раньше. Наиболее востребованными инструментами среди частных инвесторов в мае стали фьючерсы на нефть Brent, золото, серебро, природный газ, индекс Мосбиржи, а также валютные пары «юань – рубль» и «доллар – рубль». Отдельно площадка отметила рекордный объем торгов фьючерсами на какао, который достиг 168,3 млрд руб.