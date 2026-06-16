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Минфин 17 июня проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

Ведомости

Министерство финансов РФ 17 июня проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в опубликованном сообщении.

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД серии 26254 с погашением 3 октября 2040 г. Размещение будет осуществляться в пределах остатка бумаг, доступного для продажи по каждому выпуску. Подать заявки на участие в аукционах можно через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.

10 июня сообщалось, что Минфин уже разместил на аукционе ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 15,14 млрд руб. по номиналу. Цена отсечения составила 82,6189% от номинальной стоимости, средневзвешенная цена – 82,638%. Доходность по цене отсечения и средневзвешенная доходность достигли 14,07% годовых.

По данным Московской биржи, в мае частные инвесторы вложили в ценные бумаги 195 млрд руб., что на 25% больше, чем годом раньше. Основной объем средств пришелся на облигации – 146,7 млрд руб., что на 29% превышает показатель мая 2025 г.

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