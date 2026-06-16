Минфин 17 июня проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД серии 26254 с погашением 3 октября 2040 г. Размещение будет осуществляться в пределах остатка бумаг, доступного для продажи по каждому выпуску. Подать заявки на участие в аукционах можно через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.