Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE вечером 16 июня опустилась ниже отметки в $80 за баррель впервые с 3 марта 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:05 мск цена Brent составляла $79,85 за баррель, что на $3,32, или 3,99%, ниже уровня закрытия предыдущей сессии. К 18:35 мск котировки снизились до $79,55 за баррель.
До этого сообщалось, что на 10:55 мск стоимость Brent впервые с 10 марта опустилась ниже $82 за баррель.
Снижение цен наблюдается на ожиданиях урегулирования конфликта между США и Ираном. Эксперты сообщали «Ведомостям», что после сообщений о согласовании сделки инвесторы начали пересматривать позиции в сырьевых активах, рассчитывая на открытие Ормузского пролива и восстановление поставок нефти на мировой рынок.
По оценке инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, в акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов, которые могут быть доставлены потребителям в течение одной–двух недель после возобновления судоходства. Кроме того, рынок закладывает в цены постепенное восстановление добычи нефти в странах региона.
Вместе с тем участники торгов сохраняют осторожность. Как отмечал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов, до официального подписания соглашения сохраняются риски новой эскалации, способной вновь повлиять на динамику нефтяных котировок.