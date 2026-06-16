Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта

По оценке инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, в акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов, которые могут быть доставлены потребителям в течение одной–двух недель после возобновления судоходства. Кроме того, рынок закладывает в цены постепенное восстановление добычи нефти в странах региона.