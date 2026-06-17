Эксперты оценили стоимость нефти Brent после открытия Ормузского пролива
После возобновления судоходства через Ормузский пролив цена нефти Brent, вероятно, останется в диапазоне $75–85 за барр. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Как отмечает аналитик Александр Федоров, прогноз по средней цене Brent на III квартал 2026 г. сохраняется на уровне $80 за барр., а на IV квартал – $70 за барр. По оценке аналитика компании «БКС мир инвестиций» Дмитрия Потавина, после разблокировки пролива котировки Brent будут находиться в диапазоне $75–85 за барр.
В Совкомбанке ожидают, что средняя спотовая цена Brent в III квартале составит $88 за барр., а российской нефти Urals – $68 за барр. На IV квартал прогноз составляет $80 и $62 за барр. соответственно.
Старший аналитик банка «Синара» Алексей Кокин допускает, что в случае полного и быстрого восстановления судоходства Brent может кратковременно снизиться до $65–70 за барр. Однако более вероятным сценарием он считает постепенную разблокировку Ормузского пролива, при которой цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $75–80 за барр. в течение нескольких месяцев.
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE вечером 16 июня опустилась ниже отметки в $80 за барр. впервые с 3 марта 2026 г.
Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. Решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога.