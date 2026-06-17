Эксперты оценили стоимость нефти Brent после открытия Ормузского пролива

Старший аналитик банка «Синара» Алексей Кокин допускает, что в случае полного и быстрого восстановления судоходства Brent может кратковременно снизиться до $65–70 за барр. Однако более вероятным сценарием он считает постепенную разблокировку Ормузского пролива, при которой цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $75–80 за барр. в течение нескольких месяцев.