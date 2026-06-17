CNN: Ормузский пролив стал новым стратегическим оружием Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что одной из целей готовящегося соглашения с Ираном является создание механизма, который не позволит Тегерану вновь использовать Ормузский пролив как инструмент давления. Однако, как отмечает CNN, американские чиновники пока не объяснили, каким образом это будет обеспечено после нормализации ситуации в регионе.