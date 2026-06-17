CNN: Ормузский пролив стал новым стратегическим оружием Ирана
Способность Ирана перекрывать Ормузский пролив фактически превратилась в новое стратегическое оружие Тегерана, которое может оказаться мощнее ядерного арсенала с точки зрения влияния на мировую экономику. К такому выводу пришла американская разведка, сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с ее оценками.
По данным телеканала, конфликт с США показал, что Иран способен эффективно блокировать движение через Ормузский пролив. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может использовать этот рычаг давления и в будущем. «Мы фактически передали Ирану контроль над проливом – оружие более мощное, чем любое ядерное», – заявил один из источников.
Согласно оценкам спецслужб США, Иран также получил дополнительный инструмент воздействия благодаря способности наносить удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Такие действия, как считают аналитики, могут использоваться Тегераном в качестве асимметричного ответа на внешнее давление.
По информации CNN, Иран сохраняет значительную часть своего военного потенциала, включая ракеты, беспилотники, пусковые установки и сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для нарушения судоходства и постановки морских мин. Источники телеканала отмечают, что Вашингтону пришлось вести интенсивные переговоры для восстановления движения через Ормузский пролив, что продемонстрировало сохраняющееся влияние Ирана на ситуацию в регионе.
Кроме того, американская разведка считает, что в случае провала переговоров с США Тегеран может задействовать йеменских хуситов для блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Одновременное перекрытие двух ключевых морских артерий способно нанести серьезный ущерб мировой экономике.
В администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что одной из целей готовящегося соглашения с Ираном является создание механизма, который не позволит Тегерану вновь использовать Ормузский пролив как инструмент давления. Однако, как отмечает CNN, американские чиновники пока не объяснили, каким образом это будет обеспечено после нормализации ситуации в регионе.
Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. Решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога.
17 июня CNN также сообщало, что текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров.
Чиновники сказали, что текст меморандума о взаимопонимании, который, по словам вице-президента США Джейка Салливана, состоит из полутора страниц, «не отражает важных обязательств, которые Иран взял на себя перед США в частном порядке». По мнению собеседников, это «придавало им больше уверенности при подписании соглашения».