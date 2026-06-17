Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые со 2 марта

Вместе с тем опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают резкого падения котировок даже после возобновления судоходства через пролив. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев, а странам Персидского залива потребуется время вплоть до конца года для наращивания добычи.