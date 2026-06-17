Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые со 2 марта
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE 17 июня опускалась ниже отметки $78 за баррель впервые со 2 марта 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:08 мск котировки снижались на 1,29% и достигали $77,94 за баррель. Позднее падение замедлилось: к 10:58 мск нефть торговалась на уровне $78,54 за баррель, что на 0,53% ниже уровня предыдущего закрытия.
16 июня Brent впервые с 3 марта опустилась ниже $80 за баррель. Тогда к 18:05 мск стоимость контракта составляла $79,85 за баррель, что было на 3,99% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Снижение нефтяных цен продолжается на фоне ожиданий от урегулирования конфликта между США и Ираном. После сообщений о согласовании сделки инвесторы начали сокращать позиции в сырьевых активах, рассчитывая на открытие Ормузского пролива и восстановление поставок нефти на мировой рынок.
Вместе с тем опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают резкого падения котировок даже после возобновления судоходства через пролив. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев, а странам Персидского залива потребуется время вплоть до конца года для наращивания добычи.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров также указал на фактор пополнения стратегических нефтяных резервов странами-импортерами, которые активно использовали их во время конфликта. По его оценке, средняя цена Brent в III квартале может составить около $80 за баррель, а в IV квартале – около $70 за баррель.