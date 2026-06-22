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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с декабря 2024 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) в ходе утренних торгов 22 июня опускался ниже отметки 2400 пунктов впервые с 18 декабря 2024 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:03 мск индекс снижался на 0,91% и достигал 2398,44 пункта. К 09:44 мск падение замедлилось до 0,65%, а показатель восстановился до 2404,77 пункта.

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Инвестиции

Лидерами роста на российском рынке стали акции Совкомбанка, прибавившие 4,21%. Также в плюсе торговались бумаги ЮГК (+0,99%), «Дом.РФ» (+0,98%) и «Роснефти» (+0,92%). Наиболее заметное снижение показали акции ЦИАНа, потерявшие 8,52%. Также заметно упали бумаги «Русагро» (-1,96%), РУСАЛа (-1,75%) и «Ленты» (-1,69%).

IMOEX2 представляет собой расширенную версию индекса Мосбиржи, которая учитывает динамику рынка на протяжении всего торгового дня, включая утреннюю, основную и вечернюю сессии.

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. – до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о снижении ставки. Однако инвесторы ожидали более существенного смягчения денежно-кредитной политики. 14 из 19 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали снижение до 14%. После объявления решения индекс Мосбиржи сразу снизился на 1,56% и к 13:30 мск достиг 2410,29 пункта.

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