Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с декабря 2024 года

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. – до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о снижении ставки. Однако инвесторы ожидали более существенного смягчения денежно-кредитной политики. 14 из 19 опрошенных «Ведомостями» экономистов прогнозировали снижение до 14%. После объявления решения индекс Мосбиржи сразу снизился на 1,56% и к 13:30 мск достиг 2410,29 пункта.