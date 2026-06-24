Индекс Мосбиржи вновь опустился ниже 2300 пунктов
Индекс Московской биржи по данным на 10:53 мск опустился до уровня 2297,57 пункта – ниже на 1,64% закрытия предыдущего дня.
К 11:00 мск индекс продолжил постепенное снижение и достиг отметки в 2294,41 пункта (-1,67%). Минимальное значение с открытия – 2291,28 п.
Лидером роста оказался ВТБ (+0,82%). Больше всего упала цена на акции «Группы позитив» (-4,01%), на привилегированные (-3,14%) и обыкновенные (-3%) акции «Татнефти», АФК «Система» (-2,49%), а также «Фосагро» (-2,5%).
23 июня директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова рассказала «Ведомостям», что индекс Мосбиржи может упасть до 2050–2210 пунктов. По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд.
Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых, в свою очередь, отметила, что судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели – двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.
19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов. В 2008 и 2022 гг. власти выделяли средства на поддержку фондового рынка, но это были экстренные меры для обеспечения финансовой стабильности в условиях резкого падения рынка, напомнила она.