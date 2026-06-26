Миллер: «Газпром» обеспечил полную финансовую устойчивость

В ходе собрания Миллер рассказал, что в начале 2027 г. «Газпром» готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Глава компании сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через 10 лет потребление газа в Китае может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м, «Газпром» готов эти потребности обеспечить.