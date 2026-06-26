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Миллер: «Газпром» обеспечил полную финансовую устойчивость

Ведомости

«Газпром» обеспечил полную финансовую устойчивость, так как своевременно отреагировал на внешние вызовы. Об этом заявил председатель правления Алексей Миллер на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс.

По его словам, компания выполнила стоящие перед ней задачи. Он отметил, что все сегменты группы функционировали в условиях оптимизации затрат. Показатель EBITDA уменьшился на 6% до 2,917 трлн руб., динамика этого показателя лучше средней по отрасли, подчеркнул Миллер.

Он заявил, что «Газпром» следил за долговой нагрузкой и завершил 2025 г. с показателем 2,07х, что находится в пределах комфортного для компании коридора.

В ходе собрания Миллер рассказал, что в начале 2027 г. «Газпром» готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Глава компании сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через 10 лет потребление газа в Китае может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м, «Газпром» готов эти потребности обеспечить.

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.

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