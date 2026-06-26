Миллер: «Газпром» обеспечил полную финансовую устойчивость
По его словам, компания выполнила стоящие перед ней задачи. Он отметил, что все сегменты группы функционировали в условиях оптимизации затрат. Показатель EBITDA уменьшился на 6% до 2,917 трлн руб., динамика этого показателя лучше средней по отрасли, подчеркнул Миллер.
Он заявил, что «Газпром» следил за долговой нагрузкой и завершил 2025 г. с показателем 2,07х, что находится в пределах комфортного для компании коридора.
В ходе собрания Миллер рассказал, что в начале 2027 г. «Газпром» готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Глава компании сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через 10 лет потребление газа в Китае может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м, «Газпром» готов эти потребности обеспечить.
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.