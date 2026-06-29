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Цена нефти Brent увеличилась до $73 за баррель

Ведомости

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 29 июня поднялась выше отметки $73 за баррель. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 08:15 мск цена августовских контрактов составляла $72,21 за баррель, что на 0,31% выше уровня закрытия предыдущей сессии. К 09:29 мск стоимость Brent выросла до $73,28 за баррель, прибавив 0,94%. При этом 26 июня августовские фьючерсы дешевели на $3,27, или 4,3% – до уровня $71,99 за баррель.

29 июня директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков рассказал «Ведомостям», что главным последствием конфликта на Ближнем Востоке стало сокращение нефтяных запасов крупнейших участников рынка и падение спроса в странах с ограниченным доступом к капиталу.

По его словам, запасы нефти в американском хабе Кушинг снизились до физического минимума, а на их восстановление потребуются годы. Кроме того, Китай сократил импорт нефти на 5 млн баррелей в сутки, после чего также столкнется с необходимостью восстановления корпоративных и суверенных запасов. По оценке Исакова, эти факторы приведут к дефициту на мировом нефтяном рынке во второй половине 2026 г. и части 2027 г., что позволит цене Brent удерживаться в диапазоне $75–80 в течение ближайших полутора лет.

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