Цена нефти Brent увеличилась до $73 за баррель

По его словам, запасы нефти в американском хабе Кушинг снизились до физического минимума, а на их восстановление потребуются годы. Кроме того, Китай сократил импорт нефти на 5 млн баррелей в сутки, после чего также столкнется с необходимостью восстановления корпоративных и суверенных запасов. По оценке Исакова, эти факторы приведут к дефициту на мировом нефтяном рынке во второй половине 2026 г. и части 2027 г., что позволит цене Brent удерживаться в диапазоне $75–80 в течение ближайших полутора лет.