Акционеры владельца «Мать и дитя» утвердили дивиденды в 47 рублей на акцию

5 февраля компания представила финансовые результаты за 2025 г. Выручка группы увеличилась на 31,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 43,5 млрд руб. Сопоставимая выручка выросла на 15,6% до 38,3 млрд руб. Объем капитальных затрат по итогам года составил 4,3 млрд руб. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 76,2% и достигло 4,3 млн, при этом средний чек вырос на 13,2% – до 7000 руб.