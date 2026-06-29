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Главная / Инвестиции /

Акционеры владельца «Мать и дитя» утвердили дивиденды в 47 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры MD Medical, управляющей сетью клиник «Мать и дитя», одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 47 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Право на получение дивидендов получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 14 июля. На выплаты компания направит около 3,5 млрд руб.

18 мая совет директоров MD Medical рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в таком же размере.

5 февраля компания представила финансовые результаты за 2025 г. Выручка группы увеличилась на 31,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 43,5 млрд руб. Сопоставимая выручка выросла на 15,6% до 38,3 млрд руб. Объем капитальных затрат по итогам года составил 4,3 млрд руб. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 76,2% и достигло 4,3 млн, при этом средний чек вырос на 13,2% – до 7000 руб.

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