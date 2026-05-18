Совет директоров «Мать и дитя» рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года
Совет директоров MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 47 руб. на обыкновенную акцию, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, установлена на 14 июля. Суммарно на выплату направлено 3,5 млрд руб.
5 февраля MD Medical опубликовала результаты за 2025 г. Общая выручка группы увеличилась на 31,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 43,5 млрд руб. Сопоставимая выручка выросла на 15,6% до 38,3 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за год составил 4,3 млрд руб. Количество амбулаторных посещений возросло на 76,2% и достигло 4,3 млн.
В октябре 2025 г. совет директоров MD Medical решил выплатить дивиденды за первое полугодие прошлого года в 42 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направила 3,2 млрд руб.