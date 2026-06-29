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Fix Price проведет конвертацию ГДР в обыкновенные акции

Ведомости

Совет директоров Fix Price утвердил конвертацию 5,26 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) в обыкновенные акции. Это следует из сообщения группы.

После конвертации депозитарий RCS Trust and Corporate Services перевел акции на счет компании. «Данные ГДР были агрегированы в рамках процесса обмена ГДР Fix Price Group PLC на обыкновенные акции ПАО «Фикс прайс», объявленного 5 июня 2025 г.», – говорится в релизе.

В июне прошлого года в Fix Price заявили, что владельцы ГДР, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на эти расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и «СПБ бирже» после делистинга с торговых площадок.

18 мая совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. При этом акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.

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