Fix Price проведет конвертацию ГДР в обыкновенные акции
Совет директоров Fix Price утвердил конвертацию 5,26 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) в обыкновенные акции. Это следует из сообщения группы.
После конвертации депозитарий RCS Trust and Corporate Services перевел акции на счет компании. «Данные ГДР были агрегированы в рамках процесса обмена ГДР Fix Price Group PLC на обыкновенные акции ПАО «Фикс прайс», объявленного 5 июня 2025 г.», – говорится в релизе.
В июне прошлого года в Fix Price заявили, что владельцы ГДР, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на эти расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и «СПБ бирже» после делистинга с торговых площадок.
18 мая совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. При этом акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.