Совет директоров Fix Price рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. Об этом сообщается в портале центра корпоративной информации.
«Прибыль ПАО "Фикс Прайс" по результатам 2025 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – говорится в сообщении компании.
12 мая акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.
8 мая совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2025 г. в размере 15 млрд руб. Размер выплаты составит 20,153866 руб. на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) или акцию до вычета налогов и сборов. Общая сумма дивидендов соответствует 95% консолидированной прибыли группы по МСФО за 2025 г.