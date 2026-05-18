Совет директоров Fix Price рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

8 мая совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2025 г. в размере 15 млрд руб. Размер выплаты составит 20,153866 руб. на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) или акцию до вычета налогов и сборов. Общая сумма дивидендов соответствует 95% консолидированной прибыли группы по МСФО за 2025 г.