Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,618-0,87%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров Fix Price рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. Об этом сообщается в портале центра корпоративной информации.

«Прибыль ПАО "Фикс Прайс" по результатам 2025 г. не распределять, дивиденды не выплачивать», – говорится в сообщении компании.

12 мая акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.

8 мая совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2025 г. в размере 15 млрд руб. Размер выплаты составит 20,153866 руб. на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) или акцию до вычета налогов и сборов. Общая сумма дивидендов соответствует 95% консолидированной прибыли группы по МСФО за 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её