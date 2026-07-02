Цена нефти Brent упала до $70,8 за баррель
Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась до $70,80 за баррель на фоне новостей о прогрессе в американо-иранских переговорах.
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent по данным на 09:38 мск ушла ниже $70,78. Падение составило 1,1%.
Снижение нефтяных цен продолжается на фоне сообщений о полном снятии морской блокады с Ирана. 30 июня спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры осуществляют судоходство без ограничений, а при прохождении через Оманский залив препятствий не возникает.
Как отмечал «Ведомостям» инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев, в акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов. После возобновления судоходства этот объем может поступить на мировой рынок в течение одной-двух недель, что способно оказать заметное давление на цены.