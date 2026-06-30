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Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

Благодаря свободному судоходству Тегеран смог нарастить экспорт нефти
Ведомости

США полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом заявил спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф, передает SNN.

По его словам, силы США по приказу президента Дональда Трампа сняли ограничения с иранских портов и прибрежных зон. Он отметил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры осуществляют судоходство без ограничений, а при прохождении через Оманский залив препятствий не возникает.

30 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что продажа иранской нефти и продукции нефтехимии стала значительно проще после подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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Политика / Международные новости

28 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что любое вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить обстановку и затормозить процесс открытия маршрута. Он призвал все стороны не вмешиваться в вопросы управления проливом и в меры, принимаемые Ираном для его открытия.

25 июня США и страны Персидского залива в совместном заявлении отвергли возможность введения пошлин за проход через Ормузский пролив. За несколько дней до этого, 21 июня, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщал, что Иран пообещал не вводить такие сборы в течение 60 дней.

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