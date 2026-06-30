Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

28 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что любое вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить обстановку и затормозить процесс открытия маршрута. Он призвал все стороны не вмешиваться в вопросы управления проливом и в меры, принимаемые Ираном для его открытия.