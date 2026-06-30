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МИД Ирана: после меморандума с США стало легче продавать нефть

Ведомости

Продажа иранской нефти и продукции нефтехимии стала значительно проще после подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Tasnim.

Он подчеркнул, что такой эффект стал результатом подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

28 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что любое вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить обстановку и затормозить процесс открытия маршрута. Он призвал все стороны не вмешиваться в вопросы управления проливом и в меры, принимаемые Ираном для его открытия.

25 июня США и страны Персидского залива в совместном заявлении отвергли возможность введения пошлин за проход через Ормузский пролив. За несколько дней до этого, 21 июня, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщал, что Иран пообещал не вводить такие сборы в течение 60 дней.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане. Документ также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы, а для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной в Дохе. Однако затем Тегеран опроверг эту информацию.

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