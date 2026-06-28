Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива
Любое вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить обстановку и затормозить процесс открытия маршрута. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, передает Tasnim.
По словам Аракчи, вмешательство в этот вопрос приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива, а также повысит напряженность. Министр также упомянул события последних двух дней в районе пролива, которые привели к столкновениям.
Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал все стороны не вмешиваться «в вопросы управления Ормузским проливом и в меры, принимаемые Ираном для открытия пролива», а также придерживаться положений меморандума.
Аракчи также выразил сожаление в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан. По его словам, такие действия должны прекратиться в соответствии с меморандумом между Тегераном и Вашингтоном. Министр также заявил, что ответственность за прекращение этих атак несут США, а Израиль, по его мнению, должен вывести свои войска с территории Ливана.
26 июня CNN сообщал, что Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее частичный вывод израильских войск с юга Ливана. Церемония прошла в госдепартаменте США по итогам четырехдневных переговоров при посредничестве американской администрации. Согласно документу, ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.