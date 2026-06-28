Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива

26 июня CNN сообщал, что Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее частичный вывод израильских войск с юга Ливана. Церемония прошла в госдепартаменте США по итогам четырехдневных переговоров при посредничестве американской администрации. Согласно документу, ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.