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Акционеры «Камаза» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Камаз» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Такое решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли.

Последний раз «Камаз» выплачивал дивиденды летом 2024 г. по итогам 2023 г. Тогда размер дивиденда составил 4,49 руб. на одну акцию.

Чистый убыток «Камаза» в I квартале 2026 г. составил 9,2 млрд руб. Выручка компании снизилась на 14,7% и составила 49,4 млрд руб.

В отчете по МСФО за 2025 г. чистый убыток производителя составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г. Выручка уменьшилась на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток составил 17,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 22,8 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль сократилась на 54% до 28,3 млрд руб. в 2025 г., а себестоимость продаж увеличилась на 7% до 355 млрд руб.

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