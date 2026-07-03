Нефть Brent подорожала до $72,24 за баррель

30 июня спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры осуществляют судоходство без ограничений, а при прохождении через Оманский залив препятствий не возникает.