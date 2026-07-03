Нефть Brent подорожала до $72,24 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $72,28 за баррель в связи с низкой активностью на рынках. Пятница 3 июля в США – выходной перед Днем независимости.
Сентябрьский фьючерс на нефть, под данным на 9:39 мск, стоит $72,27 за баррель. Рост цены составил 0,64% к закрытию.
2 июля стоимость нефти снизилась до $70,80 за баррель на фоне новостей о прогрессе в американо-иранских переговорах.
30 июня спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры осуществляют судоходство без ограничений, а при прохождении через Оманский залив препятствий не возникает.