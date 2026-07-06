«Группа Астра» ускорила рост отгрузок во II квартале 2026 года до 41%
Отгрузки ПАО «Группа Астра» по итогам первого полугодия 2026 г. достигли 7,3 млрд руб., увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ключевым фактором стало ускорение темпов роста во II квартале, когда показатель вырос на 41% год к году. Об этом сообщили в компании.
«Несмотря на сохраняющуюся осторожность клиентов на фоне макроэкономической волатильности, мы отмечаем позитивную динамику отгрузок по важным направлениям нашего бизнеса: операционные системы, виртуализация, резервное копирование, сервисы и др. При этом с учетом сезонности IT-рынка заключение основной части контрактов традиционно приходится на второе полугодие», – заявил заместитель генерального директора «Группы Астра» Николай Прянишников. По его словам, компания также сохраняет курс на повышение операционной эффективности и контроль расходов.
Во II квартале «Группа Астра» реализовала ряд крупных проектов, включая внедрение платформы GitFlic в сети «Магнит», перевод платежной инфраструктуры Московского метрополитена на Astra (считается в России иноагентом) Linux, завершение проектов для «Ростелекома» и «Северстали». За отчетный период компания выпустила 13 новых версий продуктов, представила платформу Astra Dev Platform, коммерческое облако Astra Cloud и третье поколение машин баз данных Tantor XData. Программа технологического партнерства Ready for Astra объединила свыше 1540 партнеров, а число совместимых решений превысило 4500.
29 мая «Группа Астра» сообщила, что выручка компании составила 2,657 млн руб. за I квартал, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. По данным ПАО «Группа Астра», существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году. В компании отметили, что на конец I квартала чистый долг компании остался околонулевым и составляет 0,4 млрд руб.
Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. На выплаты планируется направить 982 млн руб.