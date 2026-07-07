Brent подорожала до $73 за баррель

17 июня «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что после возобновления судоходства через Ормузский пролив цена нефти Brent, вероятно, останется в диапазоне $75–85 за барр. Как отмечает аналитик Александр Федоров, прогноз по средней цене Brent на III квартал 2026 г. сохраняется на уровне $80 за барр., а на IV квартал – $70 за барр.