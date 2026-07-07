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Главная / Инвестиции /

Brent подорожала до $73 за баррель

Ведомости

Цена нефти марки Brent перешагнула порог в $73 за баррель и продолжила рост.

По данным на 10:05 мск сентябрьский фьючерс на нефть стоит $73,03 за баррель. Рост цены составил 1,44% к закрытию.

США и Иран продолжают переговорный процесс. Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. Очередной раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля.

17 июня «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что после возобновления судоходства через Ормузский пролив цена нефти Brent, вероятно, останется в диапазоне $75–85 за барр. Как отмечает аналитик Александр Федоров, прогноз по средней цене Brent на III квартал 2026 г. сохраняется на уровне $80 за барр., а на IV квартал – $70 за барр. 

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