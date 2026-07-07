Акции «М.видео» обновили минимум с 2009 года
Дневной диапазон составил от 44,7 до 50,35 руб., объем торгов – 79,87 млн руб.
22 июня годовое общее собрание акционеров «М.видео» одобрило изменение формата дополнительной эмиссии акций на закрытую подписку. Объем размещенных акций составил 500 млн штук. Допэмиссия по закрытой подписке позволит завершить процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. Размещение в рамках закрытой подписки предполагается осуществить среди ООО «Кэпиталгард», ПАО «Эсэфай», ООО «Эсэфай кэпитал» и ООО «Лэнбури».
Выручка ПАО «М.видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.