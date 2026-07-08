Мосбиржа будет следить за манипулированием рынком с помощью ИИ

«По предварительной оценке, использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от одного до двух лет позволит высвободить ресурсы имеющихся экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов и результатов анализа известных схем недобросовестного поведения», – объяснила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирина Грекова.