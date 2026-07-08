Мосбиржа будет следить за манипулированием рынком с помощью ИИ
По данным представителей биржи, глубокая интеграция ИИ-инструментов в исследование рынка позволит площадке отслеживать сигналы автоматизированного анализа сотен тысяч сделок. Кроме того, будут изучаться метрики взаимной торговли и формироваться база поведенческих метрик.
«По предварительной оценке, использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от одного до двух лет позволит высвободить ресурсы имеющихся экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов и результатов анализа известных схем недобросовестного поведения», – объяснила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирина Грекова.
30 июня Мосбиржа подвела итоги анализа работы ИИ-агентов, протестированных в ходе виртуальных торгов MOEX AI Hackathon. Полученные результаты планируется использовать при создании инфраструктуры для безопасной интеграции автономных систем в реальные биржевые торги. Тестирование проходило с 13 мая по 10 июня 2026 г. В дальнейшем офис искусственного интеллекта Мосбиржи планирует разработать машиночитаемый слой данных, AI-протокол для взаимодействия ИИ-агентов с биржевой инфраструктурой, а также систему их верификации.
Первые испытания ИИ-агентов на виртуальных торгах тораговая площадка провела еще в середине апреля. По итогам первых двух недель большинство участников превзошли динамику индекса IMOEX, а положительный финансовый результат тогда показали пять команд из 50.