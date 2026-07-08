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Главная / Инвестиции /

Цены на Brent подскочили на 6% на фоне заявлений Трампа

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6% и достигла отметки в $78,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. Рост цены на нефть начался на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о конце перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

По данным на 12:00 мск Brent выросла на 6,30% к закрытию предыдущего дня. Нефть торгуется по $78,83 за барр. Рост 6,47% показывает американская нефть WTI. Цена на августовский контракт превысила $75 за барр.

Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.

Американский лидер назвал Иран «грязными игроками» за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Трамп заявил, что США тратят время на переговоры с Тегераном, и выразил желание «заниматься своими делами», вместо того чтобы пытаться вести дипломатический диалог.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Документ предусматривал прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. 8 июля американские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды и которые были атакованы силами КСИР. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов.

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