Цены на Brent подскочили на 6% на фоне заявлений Трампа

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Документ предусматривал прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. 8 июля американские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды и которые были атакованы силами КСИР. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов.