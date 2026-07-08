Glorax увеличил объем выпуска «зеленых» облигаций в два раза

Чистая прибыль «Глоракс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего года и составила 3,1 млрд руб. Выручка девелопера выросла на 27% в годовом выражении и достигла 41,3 млрд руб. Доля выручки от региональных проектов составила 27%. Валовая прибыль возросла на 14% до 14,8 млрд руб. EBITDA продемонстрировала рост на 36% и достигла 14 млрд руб.