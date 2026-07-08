Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN488,9+5,37%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,5+1,22%RGBITR750,78+1,23%
Главная / Инвестиции /

Glorax увеличил объем выпуска «зеленых» облигаций в два раза

Ведомости

Девелопер «Глоракс» (Glorax) увеличил объем выпуска «зеленых» облигаций серии 002P-01 на три с половиной года года с 3 млрд до 6,1 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 8 июля. Компания установила ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 19,50% годовых. Доходность к погашению у этих облигаций составило 21,34% годовых.

Техническое размещение запланировано на 10 июля. Организаторами выступили «Дом.РФ», Совкомбанк и «Т-банк».

2 июля акционеры ПАО «Глоракс» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. В решении указано, что общество не выплачивает дивиденды в течение двух лет после IPO. Публичное размещение акций прошло в октябре 2025 г. 

Чистая прибыль «Глоракс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего года и составила 3,1 млрд руб. Выручка девелопера выросла на 27% в годовом выражении и достигла 41,3 млрд руб. Доля выручки от региональных проектов составила 27%. Валовая прибыль возросла на 14% до 14,8 млрд руб. EBITDA продемонстрировала рост на 36% и достигла 14 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте