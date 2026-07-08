Glorax увеличил объем выпуска «зеленых» облигаций в два раза
Сбор заявок прошел 8 июля. Компания установила ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 19,50% годовых. Доходность к погашению у этих облигаций составило 21,34% годовых.
Техническое размещение запланировано на 10 июля. Организаторами выступили «Дом.РФ», Совкомбанк и «Т-банк».
2 июля акционеры ПАО «Глоракс» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. В решении указано, что общество не выплачивает дивиденды в течение двух лет после IPO. Публичное размещение акций прошло в октябре 2025 г.
Чистая прибыль «Глоракс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего года и составила 3,1 млрд руб. Выручка девелопера выросла на 27% в годовом выражении и достигла 41,3 млрд руб. Доля выручки от региональных проектов составила 27%. Валовая прибыль возросла на 14% до 14,8 млрд руб. EBITDA продемонстрировала рост на 36% и достигла 14 млрд руб.